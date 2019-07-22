2019-07-22T07:11:46+03:00
Общество

Больше половины томичей с высшим образованием задумываются о втором

При этом многие с успехом работают и с незаконченным в трех популярных сферах
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Учиться никогда не поздно! И это увлекательно.Учиться никогда не поздно! И это увлекательно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как выяснили исследователи портала hh.ru 67% соискателей Томской области имеют высшее образование. Таковы данные анализа резюме, размещенных на данном сайте за последний год. Еще 11% – люди с неполным высшим. Среднее специальное образование имеют 16% томичей, а оставшиеся 6% указали в резюме лишь среднее.

Распределение соискателей по уровню образования существенно меняется в зависимости от профессиональных сфер. Так, людей с высшим образованием больше в сферах «Юристы» (96%), «Высший менеджмент» (92%) и «Наука, образование» (92%). Соискатели с незаконченным высшим образованием чаще встречаются в профессиональных областях «Спорт, красота» (20%), «Начало карьеры» (18%) и «Продажи» (16%). Среднее специальное образование чаще указывают в резюме соискатели сфер «Рабочий персонал» (53%), «Домашний персонал» (37%) и «Транспорт» (36%)*.

При этом, по данным опроса соискателей, который провела служба исследований HeadHunter, среди тех, кто имеет только одно высшее образование, 15% однозначно хотели бы получить второе высшее, 41% - скорее да, чем нет, 25% - скорее нет и лишь 8% - однозначно не хотели бы вновь оказаться в роли студента. Доля тех, кто заинтересован во втором высшем образовании, больше всего среди представителей сферы «Строительство, недвижимость» и медицинской сфер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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