2019-07-21T10:04:47+03:00
Происшествия

12 коров сгорели, 21 были спасены во время пожара в Бакчаре Томской области

Животные находились в частном подворье местного жителя
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: ГУ МЧС по ТОМесто происшествия. Фото: ГУ МЧС по ТО
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Стадо коров пострадало при возгорании хозяйственных построек в селе Бакчар. В пламени погибли более 10 животных, остальных удалось спасти благодаря своевременному прибытию пожарных расчетов. ЧП произошло ранним утром субботы, 20 июля.

«6:20 поступило сообщение о загорании сарая в с. Бакчар Бакчарского района. В ликвидации пожара были задействованы 6 человек и 2 единицы техники. Пожар локализован в 6:45, ликвидирован в 7:00», - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

В ведомстве отметили, что при ликвидации возгорания на личном подворье, пожарным удалось эвакуировать 5 газовых баллонов и 21 голову крупного рогатого скота, 12 голов погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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