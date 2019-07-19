Томские пожарные спасли горе-курильщика из загоревшегося гаража

СЕГОДНЯ 10:17 2019-07-19T10:17:22+03:00

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В ночь на пятницу, 19 июля, пожарные спасли жизнь жителю Томска, который отдыхал у себя в двухэтажном гараже на ул. Завокзальной. Отдыхал он, судя по всему, душевно, поскольку не заметил, как помещение заволокло дымом. Спящий мужчина не погиб только благодаря неравнодушным людям и быстрому прибытию пожарных расчетов.

«Сообщение в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило в 00:53. В ликвидации пожара было задействовано 2 единицы техники и 6 человек. На момент прибытия первого подразделения из-под крыши гаража шел дым, ворота были закрыты. По лестнице-штурмовке пожарные проникли на второй этаж через слуховое окно», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам спасателей, в помещении было сильное задымление, а на горящем матрасе они обнаружили спящего мужчину. Хозяин гаража был передан в заботливые руки бригады скорой помощи. К счастью, после осмотра выяснилось, что в госпитализации 36-летний пострадавший не нуждается. Зато его тканевый матрас испорчен безвозвратно.

По предварительному заключению специалистов, причиной возгорания матраса могла стать непотушенная сигарета.

ИСТОЧНИК KP.RU