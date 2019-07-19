2019-07-19T09:41:25+03:00
Общество

У томского бизнесмена-алиментщика приставы арестовали дом и производство

Общая сумма долга превысила 5 млн. рублей
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Судебные приставы арестовали имущество алиментщика.Судебные приставы арестовали имущество алиментщика.Фото: Архив "КП"
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Предприниматель из Томска, занимающийся пошивом спортивной одежды, задолжал алименты, налоговые платежи и выплаты по договору займа на сумму свыше пяти млн. рублей. Рассчитаться с долгами мужчине поможет реализация его имущества. Об этом сообщила пресс – служба регионального УФССП.

Исполняя судебные решения и постановления налоговой инспекции, сотрудники отдела судебных приставов по Томскому району сначала наложили арест на дом и земельный участок должника в пос. Зональная станция. Имущество оценено почти в 1,5 млн. рублей и готовится сейчас к реализации. Кроме того, наложен арест на долю собственности гражданина в Томске: часть производственных помещений и оборудование. Недвижимость предварительно оценена в 1 млн. рублей, швейные машинки, столы, оверлоки, термопрессы и др. – в 211 тыс. рублей. В случае непогашения долга в установленный судебным приставом срок это имущество также ждет реализация

ИСТОЧНИК KP.RU

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