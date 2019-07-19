ДТП в тумане: водитель «Тойоты» столкнулся в ГАЗом под Томском

СЕГОДНЯ 07:21 2019-07-19T07:21:43+03:00

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Ночью 18 июля на 91-м километре автомобильной дороги Томск — Алаево произошла серьезная авария, в котором пострадал один человек. В больницу с полученными травмами попал водитель автомобиля Toyota Premio, предположительно выехавший на встречную полосу, несмотря на то, что ночью в регионе был густой туман, затруднявший видимость.

В пресс-службе Управления МВД по Томской области подтвердили факт ДТП, уточнив, что оно произошло около 03:50 часов на участке трассы Р-255 в районе села Курлек.

«По предварительной информации, автомобиль Toyota Premio под управлением 24-летнего мужчины-водителя выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем ГАЗ-278812», — сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU