2019-07-19T07:21:43+03:00
Происшествия

ДТП в тумане: водитель «Тойоты» столкнулся в ГАЗом под Томском

Мужчина выехал на «встречку» очень туманной ночью
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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Ночью 18 июля на 91-м километре автомобильной дороги ТомскАлаево произошла серьезная авария, в котором пострадал один человек. В больницу с полученными травмами попал водитель автомобиля Toyota Premio, предположительно выехавший на встречную полосу, несмотря на то, что ночью в регионе был густой туман, затруднявший видимость.

В пресс-службе Управления МВД по Томской области подтвердили факт ДТП, уточнив, что оно произошло около 03:50 часов на участке трассы Р-255 в районе села Курлек.

«По предварительной информации, автомобиль Toyota Premio под управлением 24-летнего мужчины-водителя выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем ГАЗ-278812», — сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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