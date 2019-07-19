Нервный томич «подрался» с дорожным знаком, ударившись об него головой

СЕГОДНЯ 06:45 2019-07-19T06:45:42+03:00

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Неудачно, видимо, прошел рабочий день у одного из жителей Томска, который в шестом часу вечера пересекая улицу Усова по пешеходному переходу, случайно ударился о дорожный знак «Стоп». Это легкое недоразумение настолько вывело гражданина из себя, что он набросился на бессловесное создание с кулаками, а затем и развернул его в другую сторону.

Происходящее было снято на видеорегистратор автомобиля, водитель которого остановился, чтобы пропустить пешехода. Автовладелец не преминул выложить курьезное видео в Сеть, сопроводив комментарием:

«Сегодня, когда стоял на перекрестке Усова-Белинского, поймал в кадр такого вот нервного персонажа. Кто его знает - передавайте привет и пожелание сходить к врачу, полечить нервы и зрение».

Сотрудники ГИБДД по-своему отреагировали на данный случай, сообщив, что раздражительный горожанин совершил административное правонарушение и ему грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU