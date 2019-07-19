2019-07-19T06:46:05+03:00
Общество

Найдет мертвым пенсионер, которого в Томске искали неделю

63-летний мужчина был болен и не ориентировался в пространстве
Татьяна Щукина
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Мужчина ушел из дома 11 июля в неизвестном направленииМужчина ушел из дома 11 июля в неизвестном направленииФото: соцсети
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Томск» сообщил об обнаружении тела пожилого мужчины, которого волонтеры искали несколько дней по просьбе его родственников.

«Лавренов В.Н. найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — такая информация была размещена в группе поискового отряда в соцсети в четверг, 18 июля.

Известно, что Виктор Лавренов ушел из дома по улице Яковлева 11 июля и не вернулся обратно.

Занявшись поисками пропавшего, добровольцы попросили томичей о помощи, сообщив приметы пожилого мужчины: он был среднего роста и телосложения, имел голубые глаза и темные волосы с проседью. Одет был в красную «ковбойку» со спортивными штанами и черные сланцы. Мужчина был серьезно болен – он страдал провалами памяти и плохо ориентировал в пространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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