2019-07-19T02:39:06+03:00
Недвижимость

На пр. Ленина у ТГУ меняют тротуарную плитку и ставят гранитные бордюры

В 2019 году мэрия планирует привести в порядок центральный проспект от Лагерного сада до Новособорной
Татьяна Щукина
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Ничего, что дороги узкие, зато тротуары нарядные. Фото: admin.tomsk.rНичего, что дороги узкие, зато тротуары нарядные. Фото: admin.tomsk.r
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Около 30 тысяч кв. метров тротуаров Томска в этом году «обновят» свое покрытие, - выполнить такие работы распорядился мэр города Иван Кляйн.

Как уточнили в горадминистсрации, ремонт уже выполнен на участках по ул. Б. Подгорной, ул. Дальне Ключевская, ул. Елизаровых и ряда других.

«Данные участки были включены в план работ с учетом обращений жителей о подтоплении пешеходной части и неудовлетворительном состоянии покрытия тротуаров», - пояснили выбор объектов ремонта специалисты мэрии.

В плане - ремонт тротуаров на ул. Красноармейская (от ул. Сибирской до ул. Усова).

Сейчас подрядчики меняют тротуарную плитку на пр. Ленина, в районе главного корпуса Томского госуниверситета. Здесь демонтируют выщербленное плиточное покрытие. Параллельно рабочие убирают старый бордюрный камень вдоль проезжей части и устанавливают гранитные бордюры. В будущем предполагается выполнить и благоустройство газонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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