На пр. Ленина у ТГУ меняют тротуарную плитку и ставят гранитные бордюры
Около 30 тысяч кв. метров тротуаров Томска в этом году «обновят» свое покрытие, - выполнить такие работы распорядился мэр города Иван Кляйн.
Как уточнили в горадминистсрации, ремонт уже выполнен на участках по ул. Б. Подгорной, ул. Дальне Ключевская, ул. Елизаровых и ряда других.
«Данные участки были включены в план работ с учетом обращений жителей о подтоплении пешеходной части и неудовлетворительном состоянии покрытия тротуаров», - пояснили выбор объектов ремонта специалисты мэрии.
В плане - ремонт тротуаров на ул. Красноармейская (от ул. Сибирской до ул. Усова).
Сейчас подрядчики меняют тротуарную плитку на пр. Ленина, в районе главного корпуса Томского госуниверситета. Здесь демонтируют выщербленное плиточное покрытие. Параллельно рабочие убирают старый бордюрный камень вдоль проезжей части и устанавливают гранитные бордюры. В будущем предполагается выполнить и благоустройство газонов.
ИСТОЧНИК KP.RU