2019-07-18T13:04:09+03:00
Происшествия

Томские полицейские предотвратили хищение икон из православного храма

Сотрудники правопорядка успели остановить злоумышленника с церковным имуществом
Татьяна Щукина
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Про таких похитителей обычно говорят, что для них «нет ничего святого». Фото: УМВД по ТОПро таких похитителей обычно говорят, что для них «нет ничего святого». Фото: УМВД по ТО
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Храм Архангела Михаила, расположенный в селе Кривошеино, едва не лишился части своих икон, когда на них положил свой недобрый глаз злоумышленник. Церковное имущество не было украдено лишь благодаря бдительности, проявленной местными жителями, и оперативным действиям стражей порядка.

«В дежурную часть ОМВД России по Кривошеинскому району поступило сообщение о том, что в храме Архангела Михаила, расположенного по ул. Кирова, находятся посторонние люди. Сотрудниками полиции, незамедлительно выехавшими на место происшествия, был задержан мужчина, у которого при себе находилось церковное имущество», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленник забрался в церковь ночью, разбив окно, и уже собрался скрыться с награбленным восвояси, но вовремя был задержан.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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