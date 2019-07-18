Томские полицейские предотвратили хищение икон из православного храма
Храм Архангела Михаила, расположенный в селе Кривошеино, едва не лишился части своих икон, когда на них положил свой недобрый глаз злоумышленник. Церковное имущество не было украдено лишь благодаря бдительности, проявленной местными жителями, и оперативным действиям стражей порядка.
«В дежурную часть ОМВД России по Кривошеинскому району поступило сообщение о том, что в храме Архангела Михаила, расположенного по ул. Кирова, находятся посторонние люди. Сотрудниками полиции, незамедлительно выехавшими на место происшествия, был задержан мужчина, у которого при себе находилось церковное имущество», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.
Как уточнили в ведомстве, злоумышленник забрался в церковь ночью, разбив окно, и уже собрался скрыться с награбленным восвояси, но вовремя был задержан.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU