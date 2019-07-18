2019-07-18T11:44:20+03:00
Общество

Поддельные «Apple» и сумки «Chanel» задержали в Томске

Также среди нелегального нашли футболки «Louis Vuitton» и модный парфюм
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Общая сумма предотвращенного ущерба правообладателям превысила 2 миллиона рублейОбщая сумма предотвращенного ущерба правообладателям превысила 2 миллиона рублейФото: из открытых источников
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Сотрудники Томской таможни рассказали, какой контрафакт им довелось обнаружить в ходе с рейдов с начала 2019 года.

Среди нелегальных товаров на полках магазинов обнаружили 166 чехлов для сотовых телефонов, маркированных товарным знаком «Apple», сумки «Chanel», спортивные брюки «Puma», больше ста футболок «Louis Vuitton», 31 упаковку туалетной воды различных брендов, детские игрушки и 803 автомобильных подшипника.

«Общая сумма предотвращенного ущерба правообладателям превысила 2 миллиона рублей», — приводит данные Томская таможня.

Также при досмотре багажа в аэропорту «Томск» за шесть месяцев 2019 года было возбуждено 23 дела. Без разрешительных документов 13 раз пытались ввезти саженцы растений, шесть раз — алкогольную продукцию, по два раза — холодное оружие (ножи) и рыболовные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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