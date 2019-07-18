2019-07-18T10:51:55+03:00
Общество

Парень пытался провести в сумке в закрытый город Томской области девушку

Он спрятал ее в багажнике автомобиля
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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лицо девушки по понятным причинам не показываетсялицо девушки по понятным причинам не показываетсяФото: из открытых источников
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В Северске – закрытом городе Томской области бойцы Росгвардии задержали мужчину. Гражданин пытался провезти через контроль-пропускной пункт девушку. Причем, мадам находилась в товарной сумке, которую парень положил в багажник своего автомобиля.

Однако стражи порядка заметили неладное и попросили показать содержимое багажа. Какого же было их удивление, когда в клетчатой сумке они увидели живого человека. У девушки не оказалось пропуска в Северск и молодых людей задержали для выяснения обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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