Парень пытался провести в сумке в закрытый город Томской области девушку

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-18T10:51:55+03:00

лицо девушки по понятным причинам не показывается Фото: из открытых источников

Он спрятал ее в багажнике автомобиля

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В Северске – закрытом городе Томской области бойцы Росгвардии задержали мужчину. Гражданин пытался провезти через контроль-пропускной пункт девушку. Причем, мадам находилась в товарной сумке, которую парень положил в багажник своего автомобиля.

Однако стражи порядка заметили неладное и попросили показать содержимое багажа. Какого же было их удивление, когда в клетчатой сумке они увидели живого человека. У девушки не оказалось пропуска в Северск и молодых людей задержали для выяснения обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU