Парень пытался провести в сумке в закрытый город Томской области девушку
Он спрятал ее в багажнике автомобиля
лицо девушки по понятным причинам не показываетсяФото: из открытых источников
Изменить размер текста:
В Северске – закрытом городе Томской области бойцы Росгвардии задержали мужчину. Гражданин пытался провезти через контроль-пропускной пункт девушку. Причем, мадам находилась в товарной сумке, которую парень положил в багажник своего автомобиля.
Однако стражи порядка заметили неладное и попросили показать содержимое багажа. Какого же было их удивление, когда в клетчатой сумке они увидели живого человека. У девушки не оказалось пропуска в Северск и молодых людей задержали для выяснения обстоятельств.
ИСТОЧНИК KP.RU