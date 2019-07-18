Каждый 5-й томич выпивает по несколько кружек кофе за рабочий день

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-18T10:33:06+03:00

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Портал по поиску работы Зарплата.ру спросил у 720 томичей о любви к бодрящему напитку. Почти половина опрошенных томичей – 49% – рассказали, что у них на работе есть кофемашина: 13% пользуются кофе, который закупает сам работодатель, а 26% приходится покупать зерна за свой счет. 7% пьют растворимый кофе, а 44% горожан компания не предоставляет возможности насладиться бодрящим напитком на рабочем месте.

В то же время 19% жителей Томска признались, что выпивают по несколько кружек кофе в течение рабочего дня, а 27% хватает одной порции. 9% пьют кофе не каждый день, а только когда им требуется взбодриться. 37% предпочитают пить этот напиток исключительно дома, а 8% вообще не пьют кофе.

Самыми любимым кофейными напитками томичей оказались капучино и латте – более 70% респондентов пьют их чаще всего.

Большинство любителей кофе работают в финансах, маркетинге и PR, продажах, ИТ. Представители этих направлений оказались в лидерах среди тех, кто пьет кофе каждый день и не по одной кружке.

А вот меньше всего фанатов этого напитка можно встретить в образовании и науке, юриспруденции, строительстве, промышленности.

42% томичей признались, что хотя бы пару раз в жизни проливали кофе на себя на рабочем месте. С 2% такое случается часто. А вот 56% утверждают, что они аккуратны и кофе не проливают никогда. При этом 36% респондентов посетовали на то, что кофе не помогает им взбодриться и делать рабочие дела быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU