Спортивный парк в Михайловской роще продолжат строить в Томске

СЕГОДНЯ 09:00 2019-07-18T09:00:40+03:00

Михайловская роща – один из старейших парков в Томске теперь обретает спортивный статус Фото: из открытых источников

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Депутаты Думы города Томска предложили создать в Михайловской роще природный парк. В 2019 году здесь также будут оборудованы баскетбольная площадка и площадка с тренажерами для воркаута.

Михайловская роща – один из старейших парков в Томске общей площадью 53 гектара. В XIX веке он был основан томским предпринимателем, меценатом Петром Михайловым. В роще до сих пор сохранились остатки фонтана и фундамент его усадьбы.

Напомним, что в 2017 году в роще были обустроены парковка, дорожки и тропинки, установлено освещение, в 2018-м оборудована большая детская площадка «Лесная сказка», высажены деревья и кустарники. В 2019 году здесь планируется создать зону активного отдыха.

Чтобы построить баскетбольную площадку и воркаут-городок, направлено 7,4 миллиона рублей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Предполагается, что в 2020 году в Михайловской роще будет благоустроен стадион, который необходимо выровнять и уложить на нем искусственный газон. Здесь должны появиться общественные туалеты, лавочки и урны, а также дополнительное освещение к тропам.

Также, по словам городских депутатов, на этой территории необходимо выложить несколько дорожек гранитной плиткой и камнем.

ИСТОЧНИК KP.RU