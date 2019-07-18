Спортивный парк в Михайловской роще продолжат строить в Томске
Депутаты Думы города Томска предложили создать в Михайловской роще природный парк. В 2019 году здесь также будут оборудованы баскетбольная площадка и площадка с тренажерами для воркаута.
Михайловская роща – один из старейших парков в Томске общей площадью 53 гектара. В XIX веке он был основан томским предпринимателем, меценатом Петром Михайловым. В роще до сих пор сохранились остатки фонтана и фундамент его усадьбы.
Напомним, что в 2017 году в роще были обустроены парковка, дорожки и тропинки, установлено освещение, в 2018-м оборудована большая детская площадка «Лесная сказка», высажены деревья и кустарники. В 2019 году здесь планируется создать зону активного отдыха.
Чтобы построить баскетбольную площадку и воркаут-городок, направлено 7,4 миллиона рублей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Предполагается, что в 2020 году в Михайловской роще будет благоустроен стадион, который необходимо выровнять и уложить на нем искусственный газон. Здесь должны появиться общественные туалеты, лавочки и урны, а также дополнительное освещение к тропам.
Также, по словам городских депутатов, на этой территории необходимо выложить несколько дорожек гранитной плиткой и камнем.
ИСТОЧНИК KP.RU