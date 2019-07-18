В Сосновом Бору в августе появится "Тропа здоровья" для томичей

СЕГОДНЯ 08:49 2019-07-18T08:49:04+03:00

Это будет уже вторая подобная тропа в городе Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

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Власти Томска планируют завершить обустройство «Тропы здоровья» к юбилею поселка, который состоится 18 августа.

Это будет уже вторая подобная тропа в городе (первая – на стадионе "Буревестник" с 2013 года) с соседствующей лыжной базой. В 2019 году планировалось обустроить здесь асфальтированные дорожки, а также щебеночный участок для прогулок и катания на велосипедах.

Томские спортсмены отметят открытие «Тропы здоровья» забегом на лыжероллерах. Подрядчики уложат асфальт на дорожках протяженностью 1,2 километра, еще 2,7 километра дорожек будут в щебеночном исполнении.

ИСТОЧНИК KP.RU