В Сосновом Бору в августе появится "Тропа здоровья" для томичей
Ее откроют к юбилею района
Это будет уже вторая подобная тропа в городеФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Власти Томска планируют завершить обустройство «Тропы здоровья» к юбилею поселка, который состоится 18 августа.
Это будет уже вторая подобная тропа в городе (первая – на стадионе "Буревестник" с 2013 года) с соседствующей лыжной базой. В 2019 году планировалось обустроить здесь асфальтированные дорожки, а также щебеночный участок для прогулок и катания на велосипедах.
Томские спортсмены отметят открытие «Тропы здоровья» забегом на лыжероллерах. Подрядчики уложат асфальт на дорожках протяженностью 1,2 километра, еще 2,7 километра дорожек будут в щебеночном исполнении.
ИСТОЧНИК KP.RU