Урожай шишки в Томской области ожидается самым высоким за последние 5 лет
Совсем недавно были определены сроки сбора дикоросов. По прогнозам экспертов, заготавливать кедровую шишку можно с 25 августа в южной части региона. Шишка развивается отлично, урожайность в этом году в томских кедровниках будет выше среднего, если только не случится резкого засушливого периода. Однако на рынках Томска уже продают так называемую «молочную» кедровую шишку.
- Такая торговля незаконна, - прокомментировал заместитель начальника областного департамента лесного хозяйства Роман Смалев. – За это грозит административный штраф порядка 2 тысяч рублей.
Решение о привлечении к ответственности принимает департамент потребительского рынка. Однако сообщать о незаконной торговле шишкой можно и в департамент лесного хозяйства. Что касается способов сбора – оббивать шишку с ветки категорически запрещено.
Добавим, за незаконный сбор шишки штраф для частников составляет от 500 до 1 000 рублей, для организаций от 1 000 до 2 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU