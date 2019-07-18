2019-07-18T08:45:50+03:00
Дом. Семья

Урожай шишки в Томской области ожидается самым высоким за последние 5 лет

Вместе с тем за незаконный сбор грозит штраф
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Шишка развивается отлично, урожайность в этом году в томских кедровниках будет выше среднегоШишка развивается отлично, урожайность в этом году в томских кедровниках будет выше среднегоФото: "КП" Архив
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Совсем недавно были определены сроки сбора дикоросов. По прогнозам экспертов, заготавливать кедровую шишку можно с 25 августа в южной части региона. Шишка развивается отлично, урожайность в этом году в томских кедровниках будет выше среднего, если только не случится резкого засушливого периода. Однако на рынках Томска уже продают так называемую «молочную» кедровую шишку.

- Такая торговля незаконна, - прокомментировал заместитель начальника областного департамента лесного хозяйства Роман Смалев. – За это грозит административный штраф порядка 2 тысяч рублей.

Решение о привлечении к ответственности принимает департамент потребительского рынка. Однако сообщать о незаконной торговле шишкой можно и в департамент лесного хозяйства. Что касается способов сбора – оббивать шишку с ветки категорически запрещено.

Добавим, за незаконный сбор шишки штраф для частников составляет от 500 до 1 000 рублей, для организаций от 1 000 до 2 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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