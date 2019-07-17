2019-07-17T11:53:55+03:00
Общество

Траурный митинг на месте гибели курсантов училища связи прошел в Томске

Во время трагедии в 1997 году погибли 12 человек, еще 54 получили ранения
Татьяна Щукина
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Возложение цветов к мемориалу на месте печально известной казармы проводится в Томске ежегодно. Фото: УМВД по ТОВозложение цветов к мемориалу на месте печально известной казармы проводится в Томске ежегодно. Фото: УМВД по ТО
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Томичи почтили память курсантов Томского высшего военного командного училища связи, погибших в результате обрушения казармы 17 июля 1997 года. Трагедия произошла в 05.50, когда ребята еще спали. В здании на ул. Никитина, 8 находились 150 молодых людей, из них 12 погибли под завалами, а 54 получили травмы разной степени тяжести. Следствие доказало, что причиной трагедии стал строительный брак, приведший к разрушению одной из несущих балок.

Вскоре после ЧП корпус училища был снесен, а на его территории установлена памятная стела. Во среду, 17 июля, на месте гибели юных связистов прошел траурный митинг, участники которого возложили к стеле живые цветы. В мероприятии приняли участие председатель областного совета ветеранов Петр Дубровин, врио начальника УМВД России по Томской области полковник полиции Пётр Шмер, представители власти, сотрудники МЧС и других ведомств, а также родственники и знакомые погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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