2019-07-17T09:09:07+03:00
Здоровье

Новый аппарат ИВЛ для детей появился на вооружении томской санавиации

Устройство предназначено для оказания помощи малышам в отдаленных районах
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: 17nov.ruфото: 17nov.ruФото: из открытых источников
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Новый аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью более 2 млн рублей закуплен на средства областного бюджета. Как сообщили в пресс-службе «белого дома», он предназначен для оказания помощи детям в отдаленных районах и будет базироваться в филиале санитарной авиации в Колпашеве.

- Переносной аппарат позволяет проводить искусственную вентиляцию новорожденным с экстремально низкой массой тела и детям с весом до 10 килограммов. Его можно использовать и в автомобиле, и в вертолете, — сообщил главврач Томской ОКБ Михаил Лукашов.

Новый аппарат уже используют на санзаданиях. Так, искусственная вентиляция легких потребовалась трехлетнему ребенку в одном из районов Томской области. Малыш получил термический ожог на площади более 60% поверхности тела, его перевели на искусственную вентиляцию и транспортировали в Томск.

Добавим, что за шесть месяцев 2019 года санавиация эвакуировала из районов 1198 пациентов, в том числе 103 ребенка.

Совершив 242 вылета, вертолеты транспортировали 393 пациента, из них 37 детей. Ранее аппарат искусственной вентиляции для детей имел только головной филиал санитарной авиации, расположенный в Томске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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