2019-07-17T08:45:51+03:00
Общество

За незаконную рубку деревьев у сельчанина из Томской области арестовали грузовик

КрАЗ-250 могут продать, если хозяин не заплатит 600 тысяч рублей
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба УФССП России по Томской областифото: пресс-служба УФССП России по Томской областиФото: из открытых источников
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Индивидуальный предприниматель из Верхнекетского района получил условный срок за незаконную рубку и вывоз деревьев. Как сообщили в службе судебных приставов по Томской области, суд удовлетворил иск департамента лесного хозяйства о возмещении ущерба - почти 600 тысяч рублей.

Сперва приставы обратили взыскание на счета и заработную плату должника, однако в итоге ставка была сделана на имущество. Выяснив, что у гражданина есть автомобиль КрАЗ 1992 г.в., на котором и вывозилась древесина, приставы наложили арест на машину. Автомобиль предварительно оценили в 300 тысяч рублей.

Сейчас грузовик готовится к передаче на оценку специалистам. Поскольку гражданин отказался искать способ рассчитаться по штрафам, то долг будет взыскан после реализации транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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