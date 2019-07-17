В Черной речке под Томском ночью сгорело два дома

СЕГОДНЯ 07:41 2019-07-17T07:47:10+03:00

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Ночью, 17 июля, в деревне Черная Речка Томского района случился пожар. Как сообщили в ГУ МЧС по Томской области, сообщение о загорании жилых домов номер 16 и 18 поступило в 2:38 по местному времени.

Очевидцы сделали кадры с этого страшного пожара, которые позже появились в группе «Регион70» Вконтакте. На фото видно, как быстро огонь охватил большую территорию в 200 квадратов.

На вызов тут же выехала команда спасателей. В ликвидации пожара были задействованы 22 человека и 7 единиц техники. Пожар локализовали в 3:29, ликвидировали в 5:20. Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU