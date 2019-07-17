Томичей приглашают принять участие в ежегодной акции «Варенье challenge»

СЕГОДНЯ 07:09 2019-07-17T07:09:18+03:00

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Акция детского фонда им. Алены Петровой проходит в Томске второй год. Мамы подопечных фонда готовят ароматное варенье из свежей клубники. Томичам, желающим принять участие, достаточно попросить у фонда баночку варенья, её привезут в удобное время. По условиям акции баночку из-под варенья возвращают организаторам также наполненной – денежными средствами, пожертвованными фонду. Также можно совершить онлайн-пожертвование собранных средств, пройдя по ссылке - http://fond-alena.ru/site/help, и выбрав цель: сбор на - Благотворительная акция «Варенье challenge». Желающих принять участие в акции просят позвонить по телефону 22-72-92 в будни до 16.00 и оставить заявку. Баночку ароматного варенья доставят бесплатно в удобное место и время. Организаторы также просят участников сделать фото с вареньем и распространить его через социальные сети с хэштэгом #варенье_challenge. Всех участников акции ждут 18 августа в РЦ «Аленка» по адресу: Томск, пер.Никольский,19 на праздник.

Подробную информацию об акции можно найти: На сайте фонда: http://fond-alena.ru/fond/project/37 На страничке Вконтакте: https://vk.com/fondalena Инстаграм: https://www.instagram.com/fondalenypetrovoi/

ИСТОЧНИК KP.RU