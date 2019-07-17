Пьяный житель томского села на работе топором убил коллегу

СЕГОДНЯ 06:59 2019-07-17T06:59:13+03:00

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Следственный комитет по Томской области вынес обвинительный приговор 23-летнему жителю села Нижняя Тига Чаинского района. Как сообщили в пресс-службе ведомства, парня признали виновным в совершении убийства.

Судом и следствием установлено, что подсудимый в марте 2019 года, будучи пьяным на рабочем месте в котельной, поссорился с пришедшим ему на смену работником. Он нанес мужчине множественные удары по голове и телу топором-колуном и кувалдой. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Чаинский районный суд приговорил обвиняемого к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU