В Томской области нерадивую мать лишили родительских прав

СЕГОДНЯ 06:49 2019-07-17T06:49:40+03:00

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Прокуратура города Стрежевого подала в суд на 39-летнюю местную жительницу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщина, систематически злоупотребляла спиртными напитками и практически полностью самоустранилась от воспитания своей 4-летней дочери. Она не ухаживала за ребенком, не проявляла заботу о ее здоровье, допускала распитие алкоголя в присутствии девочки. При проверке условий жизни ребенка было установлено, что малышка имеет неопрятный внешний вид, внешне выглядит нездорово, от одежды исходит запах табачного дыма. В целях безопасности ребенок был отправлен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Примечательно, что в процессе рассмотрения иска после одного из судебных заседаний нерадивая мать, продолжившая злоупотреблять спиртными напитками, нанесла одному из соучастников застолья удар ножом в область сердца. В настоящее время женщина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью человека, ей грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Стрежевской городской суд принял решение о лишение родительских прав. Приговор пока не вступил в законную силу. Девочка передана органам опеки и попечительства для дальнейшего жизнеустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU