Роспотребнадзор советует томичам не покупать грибы в несанкционированных местах торговли

СЕГОДНЯ 06:35 2019-07-17T06:35:39+03:00

Отравление грибами может привести к весьма тяжелым последствиям. Фото: "КП" Архив

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Специалисты Роспотребнадзора по Томской области рекомендуют жителям Томской области придерживаться элементарных правил безопасности при сборе и приготовлении грибов.

Отравление грибами могут вызывать ядовитые грибы, условно съедобные грибы, и даже съедобные грибы. При сборе и приготовлении грибов необходимо строго соблюдать основные правила, если этого не делать, то можно легко заболеть ботулизмом.

Не покупайте грибы, реализуемые в несанкционированных местах торговли, с рук, у случайных прохожих.

Собирайте в лесу только те грибы, о которых Вы точно знаете, что они съедобны.

Не собирайте грибы вдоль автомобильных дорог и железнодорожных магистралей, вблизи промышленных предприятий, где имеет место выброс токсических веществ в атмосферу. Грибы быстро накапливают в высоких концентрациях ртуть, свинец, кадмий и другие тяжелые металлы и становятся негодными в пищу.

Не собирайте грибы старые, перезрелые, переросшие, червивые (ввиду опасности разложения белка и накопления токсинов).

Принесенные домой грибы должны быть в день сбора или не позднее следующего утра подвергнуты достаточной кулинарной обработке.

Основными видами обработки грибов являются чистка грибов, мойка проточной водой, варка со сливом от одного до трех отваров, соление, маринование, жаренье и сушка.

ИСТОЧНИК KP.RU