2019-07-17T00:29:22+03:00
Здоровье

У стадиона «Кедр» в Томске сделают «Тропу здоровья» за 15 млн рублей

Власти Томска планируют в лесу обустроить маршрут в 4 км длиной
Татьяна Щукина
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Прогулки и физкультура в лесу станут более доступными жителям Томска. Фото: citydog.byПрогулки и физкультура в лесу станут более доступными жителям Томска. Фото: citydog.by
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Администрация Томска намерена в 2019 году обустроить «Тропу здоровья» в лесном массиве в районе спорткомплекса «Кедр» на ул. Высоцкого. Планируется, что протяженность трассы составит 3,9 км. Она будет расходиться «лучами» от стадиона, соединяя его с близлежащими жилыми массивами. Таким образом, томичи, проживающие в них, смогут добираться до спорткомплекса любым интересным для них способом: на лыжах, роликах, велосипедах, пешком или с палками для скандинавской ходьбы.

По словам начальника городского управления физкультуры и спорта Андрея Белоусова, часть маршрута (1,2 км) будет заасфальтирована, однако его большую часть предполагается выполнить в щебеночном исполнении. На всем протяжении «Тропа здоровья» будет освещена, на что выделено более 3-х млн рублей. Общая стоимость проекта составит около 15 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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