До фестиваля исторической реконструкции в Семилужках можно добраться на автобусе
В субботу, 20 июля, состоится 2-й межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле». Добраться до фестивальной площадки можно на рейсовом автобусе №120 , - сообщили в областной администрации.
Автобус будет курсировать из Томска до Семилужков и обратно с 10 до 19 часов по расписанию. Цена билета — 40 рублей. Маршрут следования: от остановки «Микрорайон Мокрушинский», далее Мокрушина – Красноармейская – Кирова – Комсомольский – Пушкина – Иркутский тракт (Жилмассив) – Семилужки.
На личном транспорте до Семилужков можно доехать по трассе Томск – Мариинск. Припарковать автомобили можно на обочине проезжей части Иркутский тракт — с. Семилужки и на специально отведенной площадке около школы в Семилужках.
ИСТОЧНИК KP.RU