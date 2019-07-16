До фестиваля исторической реконструкции в Семилужках можно добраться на автобусе

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-16T12:44:41+03:00

Острог уже сам по себе колоритное историческое место. Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Он будет курсировать с 10 до 19 часов по расписанию

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В субботу, 20 июля, состоится 2-й межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле». Добраться до фестивальной площадки можно на рейсовом автобусе №120 , - сообщили в областной администрации.

Автобус будет курсировать из Томска до Семилужков и обратно с 10 до 19 часов по расписанию. Цена билета — 40 рублей. Маршрут следования: от остановки «Микрорайон Мокрушинский», далее Мокрушина – Красноармейская – Кирова – Комсомольский – Пушкина – Иркутский тракт (Жилмассив) – Семилужки.

На личном транспорте до Семилужков можно доехать по трассе Томск – Мариинск. Припарковать автомобили можно на обочине проезжей части Иркутский тракт — с. Семилужки и на специально отведенной площадке около школы в Семилужках.

ИСТОЧНИК KP.RU