В Томске по горячим следам овчарка нашла похитителя продуктов
В дежурную часть по Томскому району поступило сообщение о мелкой краже в окрестностях поселка Степановка, - сообщили в УМВД по Томской области.
На место происшествия прибыли полицейские со служебно-розыскной собакой. В ходе осмотра стало ясно, что злоумышленник проник в дом через окно. Выяснив все обстоятельства, полицейскими были принято решение о применении служебной собаки по следу.
Енсон взял след и выбрал направление по дороге вниз от места преступления. Пройдя около 400-500 метров было обнаружено похищенное имущество (продукты питания, ТВ приставка, антенна, провода). После этого Енсон вывел полицейских на мужчину, который находился на дороге и увидев сотрудников попытался скрыться, но был схвачен стражами порядка.
Задержанный оказался 37-летним мужчиной, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Его доставили в отдел полиции. Причиненный ущерб составил более 3000 рублей.
Суд избрал меру в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU