В Томске по горячим следам овчарка нашла похитителя продуктов

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-16T12:05:07+03:00

Пес Енсон быстро нашел подозреваемого и даже помог задержать Фото: из открытых источников

Мужчина вытащил еду и ТВ-приставку с антенной из дачного домика

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В дежурную часть по Томскому району поступило сообщение о мелкой краже в окрестностях поселка Степановка, - сообщили в УМВД по Томской области.

На место происшествия прибыли полицейские со служебно-розыскной собакой. В ходе осмотра стало ясно, что злоумышленник проник в дом через окно. Выяснив все обстоятельства, полицейскими были принято решение о применении служебной собаки по следу.

Енсон взял след и выбрал направление по дороге вниз от места преступления. Пройдя около 400-500 метров было обнаружено похищенное имущество (продукты питания, ТВ приставка, антенна, провода). После этого Енсон вывел полицейских на мужчину, который находился на дороге и увидев сотрудников попытался скрыться, но был схвачен стражами порядка.

Задержанный оказался 37-летним мужчиной, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Его доставили в отдел полиции. Причиненный ущерб составил более 3000 рублей.

Суд избрал меру в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU