2019-07-16T12:05:07+03:00
Происшествия

В Томске по горячим следам овчарка нашла похитителя продуктов

Мужчина вытащил еду и ТВ-приставку с антенной из дачного домика
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Пес Енсон быстро нашел подозреваемого и даже помог задержатьПес Енсон быстро нашел подозреваемого и даже помог задержатьФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В дежурную часть по Томскому району поступило сообщение о мелкой краже в окрестностях поселка Степановка, - сообщили в УМВД по Томской области.

На место происшествия прибыли полицейские со служебно-розыскной собакой. В ходе осмотра стало ясно, что злоумышленник проник в дом через окно. Выяснив все обстоятельства, полицейскими были принято решение о применении служебной собаки по следу.

Енсон взял след и выбрал направление по дороге вниз от места преступления. Пройдя около 400-500 метров было обнаружено похищенное имущество (продукты питания, ТВ приставка, антенна, провода). После этого Енсон вывел полицейских на мужчину, который находился на дороге и увидев сотрудников попытался скрыться, но был схвачен стражами порядка.

Задержанный оказался 37-летним мужчиной, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Его доставили в отдел полиции. Причиненный ущерб составил более 3000 рублей.

Суд избрал меру в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
До фестиваля исторической реконструкции в Семилужках можно добраться на автобусе
Должник из Томской области украл у отключившего в его доме электричество лодку
Нашли в картошке: алиментщица из Томской области пряталась до последнего
В Томской области жители могут проголосовать за туристические символы сел
В этом году томский фестиваль «Братина» будет идти три дня
Томич обменивал деньги подслеповатой старушки на купюры из Банка приколов
Сильные дожди, возможны грозы во вторник в Томске
Томские росгвардейцы провели патриотическую акцию в детском лагере
«Макушка лета» по-томски: новый формат вечеринки
21 июля в Томске пройдет праздник – День бокса
Более 800 томичей получили значки ГТО в этом году
Томск примет участие в развитии туризма пожилых людей
Через томскую фирму по поддельным документам вывели свыше 28 млн рублей
Томские приставы поймали должника на суде над его родственником
Под Томском погиб младенец в машине скорой помощи
В Томске начинаются торги по определению перевозчиков на маршрутах
«Шишкой в лоб»: сроки сбора дикоросов названы в Томской области
20 улиц Ленинского района остались без холодной воды в понедельник
На Томи прошел заплыв на 2300 метров
В городе Стрежевом Томской области чуть было не провели гей-парад
Мальчик на гироскутере сбит пожилой автоледи в Томске
Парень и девушка разбились насмерть на мотоцикле в Томской области
В Томи, Ушайке и двух озерах обнаружены яйца гельминтов
Чаще всего томичи играют свадьбу с гражданами Казахстана