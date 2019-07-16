Должник из Томской области украл у отключившего в его доме электричество лодку

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-16T11:51:42+03:00

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В дежурную часть по Каргасокскому району обратился житель села Староюгино. Его односельчанин вывез с берега реки Васюган принадлежащие ему лодку и мотор стоимостью 114 000 рублей. Причем, сделал это похититель не с целью кражи, а чтобы шантажировать потерпевшего.

Как выяснили служители закона, заявитель работает электромонтером и в его обязанности входит отключать от линии электропередач граждан, которые не оплачивают своевременно счета за потребление электричества.

В начале июля потерпевший отключил электричество в одной из квартир села Староюгино. Тогда хозяин квартиры, чтобы заставить потерпевшего подключить ему электроэнергию, поехал на берег реки, забрал оттуда лодку и мотов, принадлежащие электрику и спрятал в своем гараже

В отношении 36-летнего похитителя, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, возбудили уголовное дело. Теперь ему придется не только оплачивать долги, но и нести наказание за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU