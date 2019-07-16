2019-07-16T07:19:08+03:00
Общество

Нашли в картошке: алиментщица из Томской области пряталась до последнего

Судебный пристав нашел должницу в чужом огороде
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Должница надеялась, что картофельные листья не выдадут ееДолжница надеялась, что картофельные листья не выдадут ееФото: из открытых источников
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На содержание своего же ребенка 34-летняя жительница Асиновского района задолжала более 60 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе судебных приставов региона, женщина была лишена родительских прав, а ее ребенок находится под опекой. Никаких попыток утроиться на работу гражданка не предпринимала. Чтобы заставить ее платить алименты, судебные приставы составили протокол об административном правонарушении. Суд, изучив материалы дела, обязал женщину отбывать обязательные работы.

Когда и это не помогло, на нерадивую мать завели уже уголовное дело по ст. 157 УК РФ.

Рано утром в день суда пристав приехал на адрес проживания гражданки, чтобы доставить ее в зал заседаний. Та ее не оказалось, а соседи указали на дом напротив, где женщина, по их словам, гостила очень часто. В итоге женщину нашли в картофельной ботве, где та пряталась от пристава.

Женщину незамедлительно доставили в суд. После окончания рассмотрения уголовного дела ей будет назначено наказание.

Максимальная мера – до года лишения свободы. При этом от выплаты долга должник не освобождается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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