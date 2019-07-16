В Томской области жители могут проголосовать за туристические символы сел

СЕГОДНЯ 07:05 2019-07-16T07:05:02+03:00

Так, на лучший символ села Семилужки Томского района уверенно лидирует Семилужинский казачий острог Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Сейчас выбирают главные достопримечательности в трех районах

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Активисты ОНФ в Томской области предложили жителям Томского, Бакчарского и Шегарского районов выбрать символ своих населенных пунктов. Интернет-опрос запущен в социальной сети «ВКонтакте».

Такое голосование проходит в рамках проекта «С чего начинается Родина». Оно направлено на повышение туристической привлекательности региона, и прежде всего, сельских населенных пунктов.

Так, на символ села Татьяновка Шегарского района был предложен знаменитый актер Иннокентий Михайлович Смоктуновский, родившийся здесь, и дом-музей, носящий его имя. В голосовании на лучший символ села Бакчар участникам проса предложены несколько вариантов: изобретатель автомата АК-47 Михаил Тимофеевич Калашников, жимолость - праздник жимолости «Садам Бакчара – цвести», краеведческий музей и опорный пункт северного садоводства.

В голосовании на лучший символ села Семилужки Томского района уверенно лидирует Семилужинский казачий острог, но есть и другие варианты, например, дом-музей «Дорожный павильон цесаревича Николая», фестиваль исторической реконструкции «Семилужинское поле».

В опросе на лучший символ села Зоркальцево лидерство захватил Сельский парк «Околица» - музей деревянных скульптур под открытым небом. Также в списке присутствуют фестиваль народных ремесел «Праздник топора», казак Матвей Зоркальцев – основатель села, Зоркальцевский припоселковый кедровник».

Интернет-голосование продлится по 25 июля. Принять участие можно по следующим ссылкам:

https://vk.com/onftomsk?w=wall-138148647_2595

https://vk.com/onftomsk?w=wall-138148647_2594

https://vk.com/onftomsk?w=wall-138148647_2593

https://vk.com/onftomsk?w=wall-138148647_2592

ИСТОЧНИК KP.RU