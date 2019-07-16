В этом году томский фестиваль «Братина» будет идти три дня

СЕГОДНЯ 06:45 2019-07-16T06:45:50+03:00

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Томская область примет I Межрегиональный фестиваль казачьей культуры СФО «Сибирская братина». Подробности программы в этом году сообщили в областной администрации.

Событие состоится 25-27 июля в Томске, Томском районе и музее казачьей культуры и быта «Братина» (село Кривошеино, в 165 километрах от Томска).

25 июля в областном дворце народного творчества «Авангард» состоится мастер-класс по вокалу. В Семилуженском остроге пройдет вечер творческого общения «Казаки-сибиряки!».

26 июля в администрации Томской области состоится заседание постоянной окружной комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества в Сибирском федеральном округе. Участники обсудят развитие молодежного казачьего движения и формирование центров казачьей культуры в регионах.

В этот же день в «Авангарде» начнутся прослушивания творческих коллективов и продолжатся мастер-классы по вокалу, а в сельском парке «Околица» состоится гала-концерт и награждение победителей конкурса «Казачий круг».

В фестивале с каждым годом принимает участие все больше коллективовФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Основная программа фестиваля стартует в субботу, 27 июля, в музее казачьей культуры и быта «Братина» (село Кривошеино). Здесь развернутся тематические площадки «Казачье подворье», «Казачий привоз», «Казачья вольница» и другие, а также выставка-ярмарка традиционных казачьих промыслов и ремесел.

Клубы исторической реконструкции представят оружие и доспехи различных исторических эпох, организуют мастер-классы по стрельбе из лука и арбалета, а также научат, как правильно метать сулицу (дротик) и поделятся секретами фланкировки шашкой.

Хедлайнером фестивальной программы станет московская фолк-группа «Партизаны FM».

ИСТОЧНИК KP.RU