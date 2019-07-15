2019-07-15T11:33:34+03:00
Звезды

«Макушка лета» по-томски: новый формат вечеринки

Микс летнего музыкального фестиваля и беззаботного садово-паркового отдыха
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Побывав на «Макушке», гости, что называется, смогли получить все 33 удовольствияПобывав на «Макушке», гости, что называется, смогли получить все 33 удовольствия
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Опен-эйр «Макушка лета» прошел 13 июля. Он состоялся в очень атмосферном, «томском» месте – сквере особняка купца Голованова, где сегодня находится Российско-немецкий дом. В этом году усадьбе исполняется уже 115 лет. Красивый парк возле кружевного дома с елочками и газонами оказался очень уютным пространством: гостям не только комфортно находится, но и было чем заняться в течение всего дня. Именно такая концепция задумана организатором и автором феста, Дмитрием Беляевым.

К слову, фестиваль длился с 14.00 и до 23.00. Все это время на сцене играли музыкальные группы: Green Bus, Quantabrika, Nina, Sandro, Элегия Стерео, Таня Стукалова & Fire Brass Band. Из Москвы на фестиваль приехал бандонеонист Владимир Гусев — он играл классику танго вместе с томичами — группой Георгия Фефелова. Из Новосибирска приехала восходящая звезда, вокалистка Holly.

Для любителей интеллектуального отдыха проходила уже полюбившаяся томичам играм «Черная кошка».

Кроме того, в течение дня шли различные мастер-классы по арту и танго. Народ много танцевал, а также наслаждался различными закусками от партнеров феста, необычными чаями, кофе и даже итальянской лимончеллой.

Вечером сцена на время превратилась из музыкальной в театральную. Со своими отрывками из спектаклей выступили любимые многими актеры Томской драмы Александр Постников, Евгений Казаков и Олеся Казанцева.

Таким образом, побывав на «Макушке», гости, что называется, смогли получить все 33 удовольствия от микса развлечений.

фото: Александр РЕШЕТНИКОВ.

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. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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