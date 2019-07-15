21 июля в Томске пройдет праздник – День бокса

СЕГОДНЯ 10:39 2019-07-15T10:42:12+03:00

В программе – показательные выступления спортсменов, а также мастер-класс от мастера спорта

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Два года назад Международная ассоциация олимпийского бокса (AIBA) утвердила 22 июля ежегодным Международным Днём бокса. В Томске праздник состоится в воскресенье на площади Новособорной.

С 14.00 до 15.00 часов для всех гостей праздника пройдет спортивная кругосветка с призами. Каждый желающий сможет проверить свою реакцию, дыхание, речевой аппарат, сразиться с «Мастером», побиться подушками. Самые активные участники кругосветки получат приятные призы, такие как боксерские перчатки, сертификаты на занятия боксом или в бассейн, и др. Также во время проведения кругосветки будет организована площадка интерактивного бокса.

С 15.00 до 16.00 часов пройдет торжественная часть, где наградят лучших боксеров по итогам 2018-2019 гг. Также будут показательные выступления спортивных школ Томска, мастер-класс от Мастера спорта России, открытая массовая тренировка, и вручение памятных и сладких призов. В 2019 году празднование Международного Дня бокса пройдет в 204 странах мира.

ИСТОЧНИК KP.RU