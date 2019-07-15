Более 800 томичей получили значки ГТО в этом году
Чтобы тоже обладать таким знаком, нужно зарегистрироваться на сайте
Каждый желающий может ознакомиться с нормативами комплекса ГТОФото: "КП" Архив
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Знаки отличия ГТО получили в первом полугодии 2019 года 842 томичей, - сообщили в пресс-службе мэрии. Всего было выдано 233 золотых значка, 368 серебряных и 241 бронзовый.
По итогам первого полугодия на сайте www.gto.ru зарегистрировано 18 492 томича. По сравнению с прошлым годом, это на 3011 человек больше.
С начала года для жителей города было проведено 51 испытание норм комплекса ГТО. 931 человек на данный момент приступил к прохождению испытаний.
Каждый желающий может ознакомиться с нормативами комплекса ГТО, графиком и местом приема испытаний на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU