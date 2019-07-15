Томские приставы поймали должника на суде над его родственником

СЕГОДНЯ 08:05 2019-07-15T08:05:32+03:00

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Настойчивым сотрудникам службы судебных приставов удалось найти гражданина, который задолжал по кредитам около 1 млн. рублей банкам. Как сообщили в службе УФССП России по Томской области, он долгое время вводил в заблуждение по поводу своего местонахождения.

Житель Нарыма не погасил кредиты перед двумя банками на общую сумму более 800 тысяч рублей. Еще 60 тысяч рублей составил исполнительский сбор. Поскольку Нарым – труднодоступный населенный пункт, служители закона поначалу пытались связаться с неплательщиком по телефону.

Даже его супруга не дала точного ответа, где тот может находиться. Ситуацию прояснили соседи, сказав, что гражданин живет и работает в Московской области. Приставы стали готовить пакет документов для объявления должника в розыск, но ситуация разрешилась иначе. Из Парабельского районного суда раздался звонок от судебного пристава, что гражданин находится на входе в здание. Позже выяснилось, что неплательщик пришел в суд, где рассматривалось дело его родственника.

При проверке документов на посту приставы установили, что посетитель является должником и сопроводили его в отдел.

В отделе гражданин дал все необходимые объяснения. В частности, он сказал, что неофициально работает в Московской области, а домой приехал несколько дней назад. В Парабель добрался водным транспортом. На следующий день приставы отправились в Нарым, где наложили арест на машину неплательщика «Шевроле Нива». Авто оставили гражданину на ответственное хранение. При этом его предупредили об уголовной ответственности за сделки. Если гражданин не оплатит долг в установленный срок, автомобиль направят на реализацию в счет долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU