«Шишкой в лоб»: сроки сбора дикоросов названы в Томской области

СЕГОДНЯ 05:21 2019-07-15T05:21:16+03:00

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Департамент лесного хозяйства Томской области определил сроки заготовки кедровой шишки, брусники, черники и клюквы. Согласно приказу ведомства, уже на этой неделе (с 20 июля) разрешено собирать чернику в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Корниловском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Тегульдетском, Тимирязевском, Томском, Улу-Юльском и Шегарском лесничествах. С 5 августа — в Александровском, Бакчарском, Васюганском, Верхнекетском, Каргасокском, Кедровском, Колпашевском, и Парабельском и Чаинском лесничествах.

С 25 августа разрешен сбор брусники в Асиновском, Зырянском, Кожевниковского, Корниловском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Тегульдетском, Тимирязевском, Томском, Улу-Юльском и Шегарском лесничествах. В Александровском, Бакчарском, Васюганском, Верхнекетском, Каргасокском, Кедровском, Колпашевском, Парабельском и Чаинском лесничествах бруснику можно собирать со 2 сентября.

С 5 сентября разрешается собирать клюкву в Асиновском, Зырянском, Корниловском, Тимирязевском, Томском, Улу-Юльском и Шегарском лесничествах. С 10 сентября — в Кожевниковском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Тегульдетском и Чаинском лесничествах. В Александровском, Бакчарском, Васюганском, Верхнекетском, каргасокском, Кедровском, Колпашевском и Парабельском лесничествах сбор клюквы откроется лишь 15 сентября.

Заготавливать кедровую шишку с 25 августа можно в южной части региона: Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Корниловском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Тегульдетском, Тимирязевском, Томском, Улу-Юльском лесничествах. С 1 сентября — на территории Александровского, Бакчарского, Васюганского, Верхнекетского, Каргасокского, Кедровского, Колпашевского, Парабельского и Чаинского лесничеств.

Как предупредили в администрации региона, нарушители приказа будут наказываться рублем. Правда, не очень длинным.

«За заготовку и сбор, уничтожение лесных ресурсов с нарушением установленных сроков предусмотрены штрафные санкции. Для отдельных граждан штраф установлен в размере от 500 до 1 тыс. рублей, для должностных лиц — от 1 до 2 тыс. рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тыс. рублей», - пояснила пресс-служба областной власти.

Для «отлова» нарушителей лесоинспекторы с 13 июля начали ежедневно патрулировать урожайные места.

«Для жителей нет ограничений в сборе дикоросов, однако заготовки должны быть предназначены для личных нужд, а не коммерции», — сообщила начальник отдела воспроизводства лесов Олеся Парахина. Как отмечают специалисты, урожай клюквы, брусники и черники в 2019 году ожидается чуть ниже, а урожайность кедрового ореха наоборот — выше среднего уровня.

Традиционно «ягодными» районами в Томской области считаются Асиновский, Верхнекетский, Колпашевский и Тегульдетские районы. Кедровым орехами богаты леса Томского, Бакчарского, Улу-Юльского, Чаинского и Колпашевского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU