20 улиц Ленинского района остались без холодной воды в понедельник

СЕГОДНЯ 05:16 2019-07-15T05:16:56+03:00

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Жителям домов по улице Говорова и еще двум десяткам улиц 15 июля запаслись с утра пораньше холодной водой, поскольку до самой ночи они будут лишены живительной влаги.

Как сообщили в компании «Томскводоканал» причиной отключения стал ввод в эксплуатацию участка новой водопроводной линии.

В пресс-служба предприятия уточнили, что холодной воды не будет до 23:45 часов на следующих улицах: ул. Говорова, ул. Каменская; ул. Васюганская; ул. Бийская; ул. Нарымская; ул. Барнаульская; ул. Барнаульский проезд; ул. Стрелочная; ул. Говорова, 70, 76, 76/1, 76а, 78, 86; ул. Смирнова, 2, 6, 8, 10, 12, 16, 1, 1г, 1а, 1ж, 1/7; ул. Старо-Деповская, 55; ул. Молодежная; ул. Фестивальная; ул. Ватутина; ул. Макарова; пер. Морской; ул. Костромская; ул. Братская; ул. Волжская; ул. Витимская; ул. Вилюйская от №1 по №38, а также 40а; ул. Вилюйский проезд; пер. Ново-Чулымский; ул. Ново-Деповская; ул. Вилюйский 1-й проезд, №4, 4а/1, 4б.

ИСТОЧНИК KP.RU