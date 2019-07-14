2019-07-14T09:32:29+03:00
Общество

В городе Стрежевом Томской области чуть было не провели гей-парад

Организаторы уверяли, что власти дали добро секс-меньшинствам выразить свою позицию
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Гей-парад в городе нефтяников? Скорее всего, это шутка.Гей-парад в городе нефтяников? Скорее всего, это шутка.Фото: REUTERS
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В маленьком городе на севере Томской области, который также известнен, как град нефтяников, мог пройти самый настоящий гей-парад. Об этом в своем аккаунте в«ВКонтакте» сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев.

По его словам, акция назначена на 24 июля с 20:00 до 22:00 и Стрежевой может стать первым городом в России, где шествие состоится при согласовании властей.

В приемной администрации Стрежевого сперва разрешили данное мероприятие, но потом, разобравшись, что к чему, также официально запретили.

Портал «URA.RU», первым распространившим эту новость, сделал запросы, обращался ли Алексеев с просьбой о проведении гей-парада в мэрии Стрежевого, а также Сургута, Мегиона, Пыть-Яха, Лангепаса, Нефтеюганска, Белого Яра. Самое удивительное, что сперва Алексеев получил положительный ответ мэрии Стрежевого:

официальный ответ из администрации города Стрежевого Фото: из открытых источников

официальный ответ из администрации города СтрежевогоФото: из открытых источников

А это - официальный отказ Фото: из открытых источников

А это - официальный отказФото: из открытых источников

Сам гей-активист заявил Вконтакте, что не собирается проводить акции в городах, где они не согласованы с властями. По данным «URA.RU» главный гомосексуалист России отправил такой запрос в ряд югорских городов и поселков. Особую роль он отводил Когалыму, который предлагал сделать центром международного гей-туризма, а его главой назначить действующего мэра Москвы Сергея Собянина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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