В Томи, Ушайке и двух озерах обнаружены яйца гельминтов
Управление Роспотребнадзора по Томской области сообщило об обнаружении яиц гельминтов в популярных среди томичей водоемах. Лабораторные исследования проб воды провели специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области. Непригодными для купания названы правый берег Томи в районе коммунального моста, озеро ТНХК в Томске, река Ушайка в поселке Восточный и озеро Степановское в микрорайоне Степановка.
Санврачи предупредили, что при купании в водоемах, вода которых не отвечает санитарным нормам, могут передаваться возбудители инфекционных заболеваний, в том числе: аденовирусная лихорадка, эпидермофития, вирусный гепатит «А», дизентерия, лямблиоз, энтеробиоз, аскоридоз и другие заболевания.
Благоприятные результаты показало исследование проб воды на Томи в районе Семейкиного острова, в устье реки Ушайки, озере Беленькое в селе Тимирязевское и в озере деревни Кисловка. Здесь купаться можно.
ИСТОЧНИК KP.RU