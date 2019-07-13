2019-07-13T13:27:19+03:00
Лето в городе

В Томи, Ушайке и двух озерах обнаружены яйца гельминтов

Врачи предупредили об опасности купания в зараженных водоемах
Татьяна Щукина
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Многих граждан даже предупреждение санврачей не остановит от заплываМногих граждан даже предупреждение санврачей не остановит от заплываФото: Мария ЛЕНЦ
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Управление Роспотребнадзора по Томской области сообщило об обнаружении яиц гельминтов в популярных среди томичей водоемах. Лабораторные исследования проб воды провели специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области. Непригодными для купания названы правый берег Томи в районе коммунального моста, озеро ТНХК в Томске, река Ушайка в поселке Восточный и озеро Степановское в микрорайоне Степановка.

Санврачи предупредили, что при купании в водоемах, вода которых не отвечает санитарным нормам, могут передаваться возбудители инфекционных заболеваний, в том числе: аденовирусная лихорадка, эпидермофития, вирусный гепатит «А», дизентерия, лямблиоз, энтеробиоз, аскоридоз и другие заболевания.

Благоприятные результаты показало исследование проб воды на Томи в районе Семейкиного острова, в устье реки Ушайки, озере Беленькое в селе Тимирязевское и в озере деревни Кисловка. Здесь купаться можно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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