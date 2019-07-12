2019-07-12T12:59:56+03:00
Общество

Чаще всего томичи играют свадьбу с гражданами Казахстана

Всего же за полгода 2019 зарегистрировано почти 200 браков с иностранцами
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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С гражданами «дальнего зарубежья» в этом году зарегистрировались 13 жителей Томской областиС гражданами «дальнего зарубежья» в этом году зарегистрировались 13 жителей Томской областиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С января 2019-го томичи зарегистрировали 189 браков с иностранцами из 21 государства, - об этом сообщает департамент ЗАГС Томской области.

Больше всего иностранных браков заключено с гражданами «ближнего зарубежья» — 176 пар: 72 — Казахстана, 30 — Узбекистана, 22 — Кыргызстана, 21 — Азербайджана, 19 — Таджикистана, по 3 — Молдовы, Грузии и Украины, 2 — Армении, 1 — Республики Беларусь.

С гражданами «дальнего зарубежья» зарегистрировались 13 жителей Томской области: 3 — Германии, по одному — Алжира, Греции, Израиля, КНР, Камеруна, Кореи, Словакии, США, Турции и Чехии.

Всего же за полгода 2019-го в Томской области зарегистрировано 2680 браков, 1876 — в Томске, 804 — в других муниципалитетах региона. Самым популярным свадебным месяцем стал июнь: в начале лета брак заключили 842 пары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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