Самбистка из Томской области выиграла «золото» Спартакиады учащихся

СЕГОДНЯ 12:19 2019-07-12T12:19:53+03:00

15-летняя девушка из Северска провела пять встреч и во всех одержала победу.

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Школьница из Северска выиграла золотую медаль IX летней Спартакиады учащихся России, которая прошла в Чебоксарах. Юниоры со всей страны состязались в 42 видах спорта, на соревнованиях по самбо Томскую область представила спортсмен-инструктор северской детско-юношеской спортивной школы «Русь» Карина Рыхлевич.

Девушка выступала в весовой категории 44 кг, провела пять встреч и во всех одержала победу.

«Все поединки были яркими и запоминающимися. Это первая золотая медаль Карины на всероссийских соревнованиях. Уверен, что не последняя», - отметил тренер спортсменки Денис Вышегородцев.

Как рассказали в администрации Томской области, в конце сентября северчанка выступит на первенстве России в Новороссийске. В случае успеха она сможет попасть в национальную сборную и отправиться на первенство Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU