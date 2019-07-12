Томичи отправили 18 тонн продуктов для жителей Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-12T11:55:42+03:00

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В пятницу, 12 июля, Томская ассоциация пищевиков направила в пострадавший от наводнения регион фуру с продовольственной помощью для жителей города Тайшет. Вклад в сбор партии продуктов внесли компании «Томское пиво», «САВА», «Сибирь» и «Томские мельницы». Они откликнулись на обращение мэра Томска Ивана Кляйна оказать посильную помощью соседнему региону, где произошла природная чрезвычайная ситуация.

«Груз сформирован из паллетов с бутилированной питьевой водой, муки высшего сорта, дикоросов, томатной пасты, а также варенья, джемов и т.п. Фуру для транспортировки продуктов безвозмездно предоставила компания «Томское пиво», - сообщила пресс-служба администрации Томска.

«Собраны продукты с долгим сроком хранения. В связи с тем, что скоропортящуюся продукцию мы отправить не можем, остальные предприятия ассоциации оказывают финансовую поддержку. Когда помощь от томичей прибудет в Тайшет, ее адресно раздадут нуждающимся», - отметил исполнительный директор «Томской ассоциации пищевиков» Александр Илкос.

ИСТОЧНИК KP.RU