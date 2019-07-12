Сотрудники томской Росгвардии поставили свечи за упокой погибших в Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-12T11:49:39+03:00

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В Иркутской области 12 июля объявлен днем траура по жертвам наводнения в регионе. Указ об этом подписал губернатор Сергей Левченко. В этот день приспустят государственные флаги и откажутся от проведения развлекательных мероприятий.

Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировали целый город — Тулун. По последним данным региональной МЧС, из-за наводнения погибли 25 человек. Остается неизвестной судьба 11 пропавших, их поиски продолжаются. Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Томской области активно собирают помощь пострадавшим от стихии. Сегодня, в день траура по жертвам наводнения, в Свято-Троицкой церкви г. Томска личный состав томской Росгвардии почтил память иркутян, чьи жизни трагически оборвались во время этой страшнейшей стихии в регионе, и поставили свечи за упокой их душ.

ИСТОЧНИК KP.RU