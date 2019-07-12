В Колпашево арестовали завод минеральной воды, которая продавалась в Томске

СЕГОДНЯ 07:06 2019-07-12T07:07:00+03:00

Арест наложили на административное здание площадью почти 900 квадратов Фото: из открытых источников

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Арест наложили на административное здание площадью почти 900 квадратов и на земельный участок, на котором находится строение. Для того чтобы вернуть имущество, предприятию необходимо оплатить полмиллиона рублей налоговых платежей, - пояснили в службе судебных приставов Томской области.

Проблемы с отчислением налогов у организации возникали еще с 2016 года, но посредством инкассовых расчетов должник оплатил более 1 млн 300 тысяч рублей.

Впоследствии производство продукции прекратилось. На сегодняшний день долг составляет около 500 тысяч рублей. Предварительная оценка здания составила 1,5 млн. рублей. Для передачи земельного участка на оценку и реализацию необходимо решение суда. Если должник не оплатит налоги в установленный срок, то так и выйдет.

В случае реализации имущества вырученные от продажи средства за вычетом долга будут возвращены организации.

Фото: УФССП России по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU