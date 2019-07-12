В Томске сбили 5-летнюю девочку, гуляющую во дворе

СЕГОДНЯ 06:38 2019-07-12T06:38:02+03:00

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Вчера вечером, 11 июля, около 20 часов 40 минут во дворе дома по улице Ивана Черных, 89В сбили ребенка. Как сообщили в УМВД по Томской области, автомобиль Mitsubishi Outlander под управлением 38-летнего мужчины-водителя въехал в зону действия дорожных знаков «Жилая зона».

В результате происшествия, 5-летняя девочка с травмами была доставлена в больницу. По предварительной информации, в момент наезда ребенок находился на проезжей части без сопровождения взрослых.

Госавтоинспекция рекомендует не оставлять детей дошкольного и младшего школьного возраста без присмотра взрослых, особенно вблизи дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU