Водитель в Томске сослепу сбил пешехода
ДТП произошло на улице Ленина
По предварительной версии, причиной происшествия стало ослеплениеФото: из открытых источников
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Сегодня, 12 июля, примерно в половине девятого утра 46-летний водитель сбил 80-летнего пешехода. Как сообщили в УМВД по Томской области, двигаясь по улице Ленина в сторону улицы Солнечная, водитель совершил наезд на человека, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего доставили в больницу. По предварительной версии, причиной происшествия стало ослепление водителя солнечными лучами, из-за чего он не увидел переходящего дорогу.
ИСТОЧНИК KP.RU