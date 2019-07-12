2019-07-12T06:29:07+03:00
Происшествия

Водитель в Томске сослепу сбил пешехода

ДТП произошло на улице Ленина
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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По предварительной версии, причиной происшествия стало ослеплениеПо предварительной версии, причиной происшествия стало ослеплениеФото: из открытых источников
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Сегодня, 12 июля, примерно в половине девятого утра 46-летний водитель сбил 80-летнего пешехода. Как сообщили в УМВД по Томской области, двигаясь по улице Ленина в сторону улицы Солнечная, водитель совершил наезд на человека, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего доставили в больницу. По предварительной версии, причиной происшествия стало ослепление водителя солнечными лучами, из-за чего он не увидел переходящего дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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