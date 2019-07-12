Томская прокуратура зищитила селян, которым не повышали зарплату

СЕГОДНЯ 05:20 2019-07-12T05:20:58+03:00

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В результате вмешательства прокуратуры Бакчарского района Томской области местное ремонтно-строительное управление было вынуждено повысить зарплату своим работникам с учетом прожиточного минимума.

«В соответствии с Трудовым кодексом РФ минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. На период прокурорской проверки в апреле 2019 года нормативно установленная величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в Бакчарском районе составляла 11175 рублей. Однако вопреки требованиям закона заработная плата работникам ООО «РСУ-20» выплачивается в сумме 9396 рублей», - пояснила пресс-служба областной прокуратуры.

За нарушение трудового законодательства в отношение директора предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф. В настоящее время зарплата в организации выплачивается выше величины прожиточного минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU