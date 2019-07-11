Тепловой комплекс Колпашева арестован за долги перед газовиками

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-11T13:11:13+03:00

Несколько лет назад ввод в эксплуатацию газопровода позволит колпашевцам закрыть нерентабельные угольные котельные и перевести на газ предприятия и дома. Фото: gazpromgr.tomsk.ru

Изменить размер текста: A A

Управление федеральной службы судебных приставов по Томской области арестовало все котельные Колпашевской тепловой компании. Чтобы вернуть свое имущество, предприятию необходимо выплатить около 80 млн. рублей.

«Организация не оплатила почти 74 млн. рублей поставщику газа. Кроме того, необходимо внести исполнительский сбор (денежное взыскание за неисполнение судебного решения в добровольный срок) в размере более 6 млн. рублей», - пояснила пресс-служба регионального УФССП.

В ведомстве рассказали, что зимой 2018 года из-за долга в 14 млн рублей приставы арестовали 3 газовых модуля. После проплаты арест был снят, но в июне того же года вновь наложен, и на этот раз – на 10 котельных. В июле 2019 года арестованы 4 объекта, таким образом под арест попал весь тепловой комплекс города.

Имущество предварительно оценено на сумму долга. Если задолженность не будет погашена в установленный срок, модули после оценки специалистов направят на реализацию.

Пока на поставке тепла потребителям арест котельных не отразился: они оставлены на ответственное хранение должнику с правом пользования. Долг постепенно гасится посредством списания средств с арестованных счетов компании, куда поступают платежи от населения и юрлиц

ИСТОЧНИК KP.RU