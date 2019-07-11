Телефон или жизнь: в Томской области парень совершил грабеж средь бела дня

СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-11T09:40:35+03:00

Молодой человек в открытую стащил деньги

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть Северска поступило сообщение о похищении телефона. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался местный 30-летний житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По предварительным данным, подозреваемый, днем, находясь в помещении одной из организаций по улице Лесной открыто стащил чужой телефон.

На парня возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU