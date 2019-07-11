Томич отдал почти полмиллиона рублей, чтобы не забрали его «Ладу»

СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-11T09:20:09+03:00

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Принудительная мера заставила должника вернуть долг банку и заключить договор рассрочки с коллекторским агентством. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов.

А задолжал томич около 400 тысяч рублей – кредитной организации и 20 тысяч рублей – коллекторам.

Сперва на оплату долга шла зарплата неплательщика. Но эта сумма была не столь велика, поэтому чтобы ускорить процесс, решено было наложить арест на автомобиль ВАЗ 2114402 (Lada Samara). Машину оставили владельцу на ответственное хранение, предупредив об уголовной ответственности. Реакция должника не заставила себя долго ждать: он нашел наличные денежные средства, чтобы оплатить долг напрямую кредитной организации и коллекторам. Теперь ему осталось оплатить только исполнительский сбор в размере 26 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU