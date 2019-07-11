Местный житель поджег дом соседки в Томской области

СЕГОДНЯ 08:08 2019-07-11T08:08:52+03:00

Из-за соседа-поджигателя сельчанка чуть не осталась без дома. Фото: из открытых источников

Сделал он это из личной неприязни к женщине

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В дежурную часть по Шегарскому району поступило сообщение о возгорании. Женщина сообщила, что односельчанин поджег ей дом, - рассказали в пресс-службе УМВД по Томской области.

На поиски злоумышленника выехали полицейские, которые нашли подозреваемого. Им оказался 43-летний житель села Гусево, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

По предварительной информации, подозреваемый, на почве личной неприязни поджег дом соседке по улице Советской. Сумма ущерба могла составить 450 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело за «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога». За такой поступок его могут посадить на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU